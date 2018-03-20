В Пскове начнут сдавать ЕГЭ 21 марта с географии и информатики

Досрочный период сдачи Единых государственных экзаменов начинается в Псковской области 21 марта. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Первыми пройдут ЕГЭ по информатике и географии. 23 марта состоится экзамен по русскому языку. Также в этот период экзаменуемые будут демонстрировать свои знания по профильной математике, обществознанию, химии, физике, биологии, истории, литературе, английскому и немецкому языкам. На досрочную сдачу ЕГЭ всего зарегистрировались 79 человек.

Пунктом проведения ЕГЭ в этот период является Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 1. Начало экзаменов в 10.00.