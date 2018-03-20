Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

В Пскове начнут сдавать ЕГЭ 21 марта с географии и информатики

20 марта 2018 года, 12:20

Досрочный период сдачи Единых государственных экзаменов начинается в Псковской области 21 марта. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Первыми пройдут ЕГЭ по информатике и географии. 23 марта состоится экзамен по русскому языку. Также в этот период экзаменуемые будут демонстрировать свои знания по профильной математике, обществознанию, химии, физике, биологии, истории, литературе, английскому и немецкому языкам. На досрочную сдачу ЕГЭ всего зарегистрировались 79 человек.

Пунктом проведения ЕГЭ в этот период является Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 1. Начало экзаменов в 10.00.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Начался новый этап реставрации Собора Рождества Богородицы Снетогорского монастыря
Евгения Костина из Великих Лук: В нашей медицине есть ещё грамотные и опытные врачи
Михаил Ведерников обсудил с вице-губернаторами актуальные вопросы социально-экономической повестки
Петербурженка: Низкий поклон псковским врачам за спасение моей доченьки
Из-за ремонта Кузнецкого моста через Пскову изменится движение транспорта
Конкурс юных поэтов-патриотов запустили на территории Псковской области
Тренер Алексей Орлов: В Улан-Удэ наши спортсменки чувствуют себя хорошо
Псков простился с руководителем ансамбля «Псковский Десант» Сергеем Кузьмой
Псковская дзюдоистка Александр Хомын привезла бронзу из Смоленска

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
20 марта 13:51

Рецидивисты за рулём

Приговоренные за пьяную езду к обязательным работам попадаются снова

Общество
20 марта 08:02

Несмотря на слухи

ГРЭС в Дедовичах продолжит свою работу

Общество / Соцзащита
20 марта 10:23

Семейный приём

Чиновник каждый месяц лично навещает нуждающихся в помощи старушек