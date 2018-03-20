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Спорт

Псковская дзюдоистка Александр Хомын привезла бронзу из Смоленска

20 марта 2018 года, 11:45

В Смоленске прошло первенство России по дзюдо среди юниоров до 23 лет.

Псковскую область на соревнованиях представляли спортсменки Центра спортивной подготовки Александра Хомын и Елизавета Степанова. Хомын заняла третье место, а Степанова уступила в полуфинальной схватке и в упорной схватке за бронзу пропустила бросок в дополнительное время, став в итоге только пятой. В дальнейшем спортсменок ждет еще три международных турнира за право представлять Россию на первенстве Европы. Тренирует девушек Дмитрий Александрович Мишин.

Александра Хомын еще может выступать в разряде до 23 лет, но ее цель — победы на самом высоком уровне.
Фото из архива соревнования в Голландии
Отметим, что вторая половина 2017 года была для Александры Хомын не самой удачной на ринге, поэтому бронзовый успех в Смоленске должен придать спортсменке уверенности. 

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