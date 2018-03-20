Псковская дзюдоистка Александр Хомын привезла бронзу из Смоленска

В Смоленске прошло первенство России по дзюдо среди юниоров до 23 лет.

Псковскую область на соревнованиях представляли спортсменки Центра спортивной подготовки Александра Хомын и Елизавета Степанова. Хомын заняла третье место, а Степанова уступила в полуфинальной схватке и в упорной схватке за бронзу пропустила бросок в дополнительное время, став в итоге только пятой. В дальнейшем спортсменок ждет еще три международных турнира за право представлять Россию на первенстве Европы. Тренирует девушек Дмитрий Александрович Мишин.