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Спорт

Юлия Захарова и Каролина Мордовцева «наплавали» в Сыктывкаре на призовые места

20 марта 2018 года, 10:34

Спортсменки Центра спортивной подготовки Юлия Захарова и Каролина Мордовцева завоевали призовые места на чемпионате и первенстве Северо-Западного федерального округа по плаванию в Сыктывкаре 12-15 марта.

В соревнованиях участвовали около 300 пловцов из Псковской, Мурманской, Архангельской, Калининградской, Новгородской, Ленинградской, Вологодской областей, Республики Коми и Республики Карелия. Псковскую область представляли воспитанники спортивной школы олимпийского резерва по плаванию «Барс» и Центра спортивной подготовки.

3-е место в чемпионате заняла кандидат в мастера спорта Юлия Захарова (дистанция 400 метров — комплексное плавание). В той же дисциплине она заняла 3-е место на первенстве СЗФО по плаванию и во II этапе VIII Летней спартакиады молодежи России.

Серебряным призером первенства СЗФО по плаванию и II этапа VIII Летней спартакиады молодежи России стала Каролина Мордовцева (200 метров — на спине). Также Юлия Захарова выиграла бронзу на 200 метров (комплексное плавание), а Каролина Мордовцева стала третьей на 50 метров (вольный стиль).

Еще одна бронза — на счету псковички Лины Салиховой: она стала обладательницей серебряной медали на дистанции 50 метров брассом.

Псковский барс и его друзья-моржи.
Фото из личного архива Марка Мордовцева
Тренер высшей категории, заслуженный тренер РСФСР Виктор Калиниченко отметил, что в чемпионате приняли участие спортсмены — мужчины не моложе 2003 года рождения и женщины не моложе 2005 года рождения. В первенстве участвовали юниоры 17-18 лет и юниорки 15-17 лет. Соревнования являлись отбором на всероссийские старты.

Отметим, что еще один представитель плавательной фамилии Мордовцевых — Марк — в это же время принимал участие в чемпионате мира по зимнему плаванию, проходившем в Таллине, где стал бронзовым призером на дистанции 50 метров брассом. В соревнованиях принимали участие 1500 представителей из 40 стран мира. Температура воды составляла 0,2°C. 

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