Юлия Захарова и Каролина Мордовцева «наплавали» в Сыктывкаре на призовые места

Спортсменки Центра спортивной подготовки Юлия Захарова и Каролина Мордовцева завоевали призовые места на чемпионате и первенстве Северо-Западного федерального округа по плаванию в Сыктывкаре 12-15 марта.
В соревнованиях участвовали около 300 пловцов из Псковской, Мурманской, Архангельской, Калининградской, Новгородской, Ленинградской, Вологодской областей, Республики Коми и Республики Карелия. Псковскую область представляли воспитанники спортивной школы олимпийского резерва по плаванию «Барс» и Центра спортивной подготовки.
3-е место в чемпионате заняла кандидат в мастера спорта Юлия Захарова (дистанция 400 метров — комплексное плавание). В той же дисциплине она заняла 3-е место на первенстве СЗФО по плаванию и во II этапе VIII Летней спартакиады молодежи России.
Серебряным призером первенства СЗФО по плаванию и II этапа VIII Летней спартакиады молодежи России стала Каролина Мордовцева (200 метров — на спине). Также Юлия Захарова выиграла бронзу на 200 метров (комплексное плавание), а Каролина Мордовцева стала третьей на 50 метров (вольный стиль).
Еще одна бронза — на счету псковички Лины Салиховой: она стала обладательницей серебряной медали на дистанции 50 метров брассом.
Тренер высшей категории, заслуженный тренер РСФСР Виктор Калиниченко отметил, что в чемпионате приняли участие спортсмены — мужчины не моложе 2003 года рождения и женщины не моложе 2005 года рождения. В первенстве участвовали юниоры 17-18 лет и юниорки 15-17 лет. Соревнования являлись отбором на всероссийские старты.
Псковский барс и его друзья-моржи.
Фото из личного архива Марка Мордовцева
Отметим, что еще один представитель плавательной фамилии Мордовцевых — Марк — в это же время принимал участие в чемпионате мира по зимнему плаванию, проходившем в Таллине, где стал бронзовым призером на дистанции 50 метров брассом. В соревнованиях принимали участие 1500 представителей из 40 стран мира. Температура воды составляла 0,2°C.