За убийство дедовичского пенсионера трое парней отправились за решётку

Вступил в законную силу приговор суда по уголовному делу, расследованному Порховским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Псковской области в отношении троих жителей Дедовичского района в возрасте 18, 23 и 24 лет, совершивших разбойное нападение на пенсионера. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

Днём 19 апреля 2016 года в одной из деревень Порховского района трое злоумышленников ворвались в дом пенсионера, где, применяя насилие, завладели принадлежащим ему имуществом. В процессе разбоя один из осужденных сел на пожилого человека сверху, причинив ему телесные повреждения в виде множественных переломов ребер. В результате сдавления грудной клетки потерпевший не смог дышать и скончался от механической асфиксии.

Наживой злоумышленников стали мобильные телефоны, бензопилы, спиртосодержащая жидкость, а также продукты питания и незначительная наличность потерпевшего. После этого мужчины попытались угнать в соседней деревне легковой автомобиль, однако были застигнуты на месте преступления хозяином и вынуждены были ретироваться.

Приговором суда виновным назначено наказание в виде 8,5, 11 и 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.