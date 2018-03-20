На лекарства для льготников Псковская область получит более 13 млн рублей

В 2018 году из резервного фонда Правительства РФ будет выделено 3,8 млрд рублей субъектам России на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона. Соответствующее распоряжение подписал Председатель кабинета министров Дмитрий Медведев.

Согласно документу, Псковская область получит 13,6 млн рублей.

На сегодняшний день в регионе насчитывается порядка 15 тысяч человек, имеющих право на получение меры социальной поддержки в виде льготных лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания.