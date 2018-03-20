Благодаря прокуратуре девять псковских сирот получили квартиры

В Пскове прокуратура помогла девяти сиротам получить жилье. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В нарушение требований действующего законодательства администрация города Пскова не обеспечила заявителей благоустроенными жилыми помещениями, в результате чего они вынуждены были долгое время проживать у своих знакомых или снимать квартиры.

В этой связи прокурор города обратился в суд с исками к администрации Пскова об обязании обеспечить сирот благоустроенным жильем. Требования прокурора удовлетворены, на орган местного самоуправления возложены соответствующие обязанности. В настоящее время решения суда исполнены, нарушения закона устранены, сироты обеспечены благоустроенными квартирами в Пскове.