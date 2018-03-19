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Политика / Выборы

Павел Грудинин назвал условие, при котором сбреет усы на глазах у журналиста

19 марта 2018 года, 17:28

Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин пообещал сбрить усы, если видеоблогер Юрий Дудь, с которым он поспорил на этот счет, признает, что прошедшие выборы прошли честно. Об этом пишет ТАСС.

«Встретимся с Юрием Александровичем [Дудем], и если он признает, что эти выборы были честными, я сразу же при нем побреюсь», - сказал Грудинин в понедельник журналистам.

Ранее видеоблогер напомнил Грудинину о его обещании сбрить усы в случае, если тот не наберет на выборах президента России больше 15% голосов.

После обработки 99,84% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий по выборам президента РФ Грудинин занимает второе место с 11,8% голосов.

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