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Политика / Выборы

Владимир Путин встретился с проигравшими кандидатами в президенты

19 марта 2018 года, 17:26

Президент России Владимир Путин, выигравший минувшие выборы главы государства, встретился с Кремле со всеми кандидатами, показав готовность к диалогу с оппонентами.

Путин заявил о том, что «никто не собирается разгонять гонку вооружений» и сообщил о том, что собирается снизить расходы на оборону без ущерба обороноспособности.

«Разумеется, мы должны будем уделять и уделим необходимое внимание дальнейшему укреплению обороноспособности страны. Но сразу хочу вам сказать, никто не собирается разгонять какую-то гонку вооружений», — сказал Путин. «Никакой гонки вооружений мы не допустим, у нас все есть, мы, наверное, в этом смысле обеспечены», — добавил он.

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