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Спорт

Команда великолукских лыжников вошла в десятку сильнейших вузов Росии

19 марта 2018 года, 17:56

В Нижнем Тагиле на спортивной базе «Аист» прошла Всероссийская Универсиада по лыжным гонкам. Псковскую область на Универсиаде представила команда Великолукской государственной академии физической культуры и спорта. Об этом «Псковской правде» сообщили в областном комитете по физической культуре и спорту.

Студенты-спортсмены в течение пяти дней соревновались в эстафетных гонках 4 х 7,5 км, 3 х 5 км, а также в спринтерских эстафетах. В соревнованиях приняли участие 32 вуза России.

Команда лыжников ВЛГАФК в течение ряда лет входит в десятку сильнейших вузов России. В этом году места в общем зачете распределились следующим образом:

1 место – Поволжская государственная академия физической культуры спорта и туризма (Республика Татарстан)

2 место – Смоленская государственная академия физической культуры спорта и туризма

3 место – Южно-Уральский государственный университет - Национальный исследовательский университет (Челябинская область)

7 место - Великолукская государственная академия физической культуры и спорта (Псковская область).

В личном зачете студентка четвертого курса ВЛГАФК Калугер Габриелла в гонке на 5 км свободным стилем заняла второе место. В спринтерской эстафете Габриелла в паре со студенткой второго курса Рудневой Екатериной в упорной борьбе заняли третье место.

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