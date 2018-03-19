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Происшествия

Автоледи из Великолукского района пойдёт под суд за травмы пассажира

19 марта 2018 года, 17:07

В Великолукском районе завершилось расследование уголовного дела против 32-летней женщины, обвиняемой в совершении ДТП, в результате которого пострадал пассажир. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

10 августа минувшего года около 16 часов владелица автомобиля «ВАЗ-21102» двигалась в направлении деревни Жигари Великолукского района. В салоне машины на переднем пассажирском сиденье находился пассажир. Двигаясь со скоростью не менее 50 километров в час, женщина вдруг заметила на проезжей части камень. Чтобы объехать его, не снижая скорости, она резко вывернула руль влево. Выехала на встречную полосу, затем нажала на педаль тормоза, в результате чего потеряла управление. «ВАЗ» занесло. Легковушка съехала в кювет, где врезалась в дерево.

В результате аварии пассажиру были причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью. Теперь обвиняемой предстоит ответить за свой поступок перед судом.

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