Автоледи из Великолукского района пойдёт под суд за травмы пассажира

В Великолукском районе завершилось расследование уголовного дела против 32-летней женщины, обвиняемой в совершении ДТП, в результате которого пострадал пассажир. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

10 августа минувшего года около 16 часов владелица автомобиля «ВАЗ-21102» двигалась в направлении деревни Жигари Великолукского района. В салоне машины на переднем пассажирском сиденье находился пассажир. Двигаясь со скоростью не менее 50 километров в час, женщина вдруг заметила на проезжей части камень. Чтобы объехать его, не снижая скорости, она резко вывернула руль влево. Выехала на встречную полосу, затем нажала на педаль тормоза, в результате чего потеряла управление. «ВАЗ» занесло. Легковушка съехала в кювет, где врезалась в дерево.

В результате аварии пассажиру были причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью. Теперь обвиняемой предстоит ответить за свой поступок перед судом.