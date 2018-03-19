В поликлиниках Псковской области выберут лучшую регистратуру

Стартовал конкурс «Поликлиника начинается с регистратуры», в котором принимают участие регистратуры поликлиник, поликлинических отделений и амбулаторных кабинетов государственных учреждений здравоохранения Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Работу регистратур оценивают граждане, пришедшие в поликлинику, заполняя анкеты в анонимной форме, которые включают в себя 30 вопросов. Псковичи могут оценивать соблюдение графика работы регистратуры, распределение потока пациентов, все ли окна работают в час пик, чисто ли в регистратуре, есть ли места для отдыха. Также можно оценить вежливость персонала, грамотность его речи, опрятность, отзывчивость и скорость оказания консультаций и оформления документов.

Сбор анкет в письменной и электронной форме до 20 апреля будет осуществлять Медицинский информационно-аналитический центр. Затем центр проведет анализ, проверку достоверности предоставленных данных и подведет предварительные итоги конкурса. Решение об окончательных итогах примет конкурсная комиссия 25 апреля.

Победителем будет объявлена поликлиника, получившая наибольшее количество баллов.