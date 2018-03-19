Михаил Ведерников: Выборы показали высокий уровень доверия псковичей к национальному лидеру

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников прокомментировал итоги выборов Президента РФ. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Жители Псковской области приняли активное участие в выборах Президента Российской Федерации. С утра и до вечера люди целыми семьями шли на избирательные участки, чтобы принять участие в голосовании, сделать свой осознанный выбор. Такого высокого уровня проявления гражданской позиции в Псковской области не наблюдалось уже много лет. Рост избирательной активности в регионе, также как и количество голосов, отданных за Владимира Владимировича Путина — свидетельство высокого уровня доверия псковичей к главе государства, национальному лидеру.

Избирательная кампания в Псковской области, само голосование 18 марта прошли максимально прозрачно, открыто, честно и легитимно, полностью в рамках правового поля. В день выборов в избирательные комиссии Псковской области не поступило ни одной жалобы, которая могла бросить тень на результаты голосования. Показательно, что даже самые убежденные представители оппонентов Владимира Владимировича Путина в регионе, не ставят под сомнение его решительную победу, не оспаривают выбор псковичей.

18 марта мы выбрали не только Президента России, мы определились с вектором развития всей нашей страны, нашей Псковской области на ближайшие годы. Выбор псковичей — это еще и кредит доверия для региональных властей. Наша задача при поддержке руководства страны сделать все возможное, чтобы его оправдать».