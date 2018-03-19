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Происшествия

Молодой великолучанин, погостив у пенсионерки, обокрал её квартиру

19 марта 2018 года, 14:11

Великолукские полицейские арестовали молодого человека, подозреваемого в квартирной краже. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По версии следствия, 3 января текущего года этот 18-летний парень был в гостях у горожанки, 1951 года рождения, в доме по улице Первомайской. А после ухода гостя пенсионерка обнаружила пропажу денег, а также золотых изделий – серег, кольца и цепочки. Причиненный ущерб составил более 20 тысяч рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Установили личность подозреваемого стражам порядка не составило труда. Выяснилось, что похищенное великолучанин сбыл. Сейчас фигурант арестован. Ведется следствие.

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