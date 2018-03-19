С победой из Сыктывкара вернулись воспитанники псковского «Барса»

Псковские пловцы вернулись с победой с Чемпионата и Первенства СЗФО, который проходил в Сыктывкаре. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Псковскую область на соревнованиях представили воспитанники детской юношеской спортивной школы по плаванию «Барс» и детско-юношеского центра спортивной подготовки.

По итогам состязаний, 3 место в Чемпионате заняла кандидат в мастера спорта Юлия Захарова (на дистанции 400 м - комплексное плавание). Кроме того, Юлия одержала победу в Первенстве СЗФО по плаванию и во II этапе VIII Летней спартакиады молодёжи России на дистанции 400 метров - комплексное плавание.

Серебряными призёрами Первенства СЗФО по плаванию и II этапа VIII Летней спартакиады молодёжи России стали кандидаты в мастера спорта Лина Салихова (50 метров - брасс) и Каролина Мордовцева (200 метров на спине). «Бронза» досталась кандидатам в мастера спорта Юлии Захаровой (200 метров - комплексное плавание) и Каролине Мордовцевой (50 метров - вольный стиль).