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Общество

Полезный SMS-сервис для молодых родителей стал доступен псковичам

19 марта 2018 года, 14:02

Псков присоединился к общенациональному социальному некоммерческому проекту «СМС маме». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Бесплатный мобильный сервис «СМС маме» обеспечивает беременных женщин и молодых мам во всех регионах России своевременной и достоверной информацией о развитии ребёнка, здоровом питании, грудном вскармливании, а также о социальной защите и поддержке, например, служба даёт разъяснения, каковы трудовые права беременных, пособия, компенсации, по программе материнского капитала и т.д.

Содержание смс-сообщений разработаны ведущими специалистами Министерства здравоохранения РФ и экспертами ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова».

Женщины, подписавшиеся на участие в программе «СМС маме», будут получать 2-3 раза в неделю бесплатные СМС с информацией, как заботиться о собственном здоровье и здоровье малыша в соответствии со своим сроком беременности или возрастом своего ребёнка. Чтобы подписаться, необходимо отправить со своего телефона СМС со словом МАМА на номер 5253. Более подробную информацию можно получить на сайте: SMSmame.ru.

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