Окончательно итоги выборов президента в Псковской области утвердят завтра

Пару часов назад завершилась видеоконференция Центризбиркома, где Элла Памфилова подвела предварительные итоги выборов. Окончательно итоги выборов будут подведены завтра днем. Об этом в ходе пресс-конференции 19 марта в пресс-центре «Псковской правды» сообщил председатель Избирательной комиссии Псковской области Михаил Иванов.

По его словам, на данный момент обработано 99,83% протоколов, некоторые еще не поступили из зарубежных миссий. Но уже сейчас можно говорить о том, что 76,6% избирателей отдали свои голоса за Владимира Путина, 11,8% - за Павла Грудинина, 5,66% - за Владимира Жириновского, 1,67% - за Ксению Собчак, 1,04% - за Григория Явлинского, 0,7% - за Бориса Титова, 0,68% - за Максима Сурайкина, 0,65% - за Сергея Бабурина.

В Псковской области в день голосования работали 638 участковых избирательных комиссий, 95 участков были оборудованы КОИБами. Явка избирателей в регионе составила 65,34%. После обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий в Псковской области кандидат в президенты Владимир Путин набирает 75,05% голосов.

У кандидата КПРФ Павла Грудинина - 11,44% голосов, у лидера ЛДПР Владимира Жириновского - 6,87% голосов, у телеведущей Ксении Собчак («Гражданская инициатива») - 1,68% голосов, у экономиста Григория Явлинского («Яблоко») - 1,61% голосов, у лидера партии «Народный союз» Сергея Бабурина - 0,86% голосов, у лидера партии «Коммунисты России» Максима Сурайкина - 0,81% голосов, у уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова («Партия Роста») - 0,77% голосов.