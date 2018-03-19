Пневматическую машинку пытался вынести великолучанин с места работы

В покушении на кражу подозревается работник одного из предприятий в Великих Луках. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

В городе на Ловати 16 марта через проходную предприятия по улице Гоголя гражданин попытался вынести из цеха пневматическую машинку для упаковки продукции. Сообщение об этом поступило в полицию.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка задержали подозреваемого. Им оказался 24-летний работник данного предприятия. Причиненный ущерб составил более 70 тысяч рублей. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.