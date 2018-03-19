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Происшествия

Житель Пустошки пойдет под суд за удар полицейского кулаком

19 марта 2018 года, 11:59

В Пустошке завершилось расследование уголовного дела против 31-летнего местного жителя, обвиняемого в применении насилия в отношении представителя власти. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

2 января, находящийся в состоянии алкогольного опьянения обвиняемый, в ходе разбирательства по сообщению об угоне трактора его сожительницы со двора его дома в Пустошке, дважды ударил полицейского кулаком по лицу.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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