Житель Пустошки пойдет под суд за удар полицейского кулаком

В Пустошке завершилось расследование уголовного дела против 31-летнего местного жителя, обвиняемого в применении насилия в отношении представителя власти. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

2 января, находящийся в состоянии алкогольного опьянения обвиняемый, в ходе разбирательства по сообщению об угоне трактора его сожительницы со двора его дома в Пустошке, дважды ударил полицейского кулаком по лицу.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.