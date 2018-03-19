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Культура

«Русские узоры» завоевали Гран-при международного конкурса

19 марта 2018 года, 11:39

Народный коллектив «Театр танца «Русские узоры» стал обладателем Гран-при III Международного фестиваля-конкурса исполнительского мастерства «Открыты творчеству сердца», который состоялся в Доме офицеров. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Наряду с Псковом, в конкурсе приняли участие коллективы из Себежа, Невеля, Печор, Санкт-Петербурга, Ленинградской и Тверской областей.

Артисты ансамбля «Русские узоры» успешно соревновались во всех возрастных категориях в разных составах и получили дипломы трёх степеней. Также организаторы и жюри конкурса оценили профессионализм и вклад в развитие культуры руководителя коллектива Ирины Казимир.

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