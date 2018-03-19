Александр Беглов поблагодарил псковичей «за хороший результат» и доверие президенту

Полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов дал положительную оценку подготовке и проведению дня голосования в федеральном округе. Об этом полпред заявил в воскресенье, 18 марта, в режиме видеоконференцсвязи с руководителями субъектов СЗФО в рамках марафона РИЦ ТАСС «Северо-Запад» «Ночь выборов-2018». Псковскую область в ВКС представил временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Ведерников, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Александр Беглов поблагодарил губернаторов СЗФО и в их лице всех жителей Северо-Запада за хороший результат на выборах президента РФ. «Это не наигранное и не надуманное доверие нашему президенту. Это результат плодотворной, совместной работы населения, губернаторов, исполнительной, законодательной и муниципальной власти», — подчеркнул полпред.

Александр Беглов напомнил, что в 2012 году, в свой первый рабочий день президент России Владимир Путин подписал «майские указы». «Это качественное изменение жизни всех людей нашей страны. Были выполнены масштабные программы, которые коснулись всех сфер: образования, здравоохранения, социальной сферы, промышленности. Результат сегодняшних выборов закономерен, потому что все шесть лет все вкалывали: не только президент, не только губернаторы, а все население, работала вся страна и дала хороший результат. Это подъем экономики, увеличение продолжительности жизни, рост заработной платы, пенсий и многое другое», — подчеркнул полпред.

Михаил Ведерников констатировал, что в Псковской области интерес к избирательной кампании был достаточно высок. «Люди с утра шли на избирательные участки семьями, с маленькими детьми. У всех было хорошее настроение, все были на подъеме», — рассказал он.

Руководитель области также сообщил, что уже сейчас можно говорить о высокой явке на выборах президента в регионе. По результатам обработки 85% бюллетеней явка составила 64,58%, в 2012 году этот показатель был равен 61,19%. При этом за Владимира Путина в Псковской области проголосовали 74,89% избирателей (в 2012 году — 59,69%). «Цифры говорят сами за себя», — отметил врио губернатора.

Михаил Ведерников также добавил, что в рамках марафона «Ночь выборов-2018» он пообщался с представителями штабов и доверенными лицами кандидатов в президенты, не было только представителей штаба Григория Явлинского. «Все заявили о том, что избирательная кампания была абсолютно прозрачной, легитимной, и замечаний к ней ни у кого нет. Кампания прошла на высоком организационном уровне, и я благодарен жителям Псковской области, за то, что они оказали высокую поддержку нашему президенту», — заключил Михаил Ведерников.