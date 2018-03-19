Заключительный гала-концерт фестиваля «Мы из будущего» состоится 23 марта

23 марта в 17.00 в Бежаницком районном центре культуры (ул. Смольная, 14) состоится заключительный гала-концерт Областного фестиваля по поддержке талантливых детей «Мы из будущего». Об этом «Псковской правде» сообщили в областном комитете по культуре.

Зрителям представят 28 концертных номеров, в которых примут участие талантливые, артистичные юные артисты в возрасте от 5 до 16 лет - победители отборочных туров фестиваля-конкурса. Свое мастерство продемонстрируют лучшие солисты, вокальные ансамбли, хореографические коллективы, работающие на базе культурно-досуговых учреждений Псковской области.