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Политика / Выборы

74,83% голосов у Владимира Путина после обработки 85% бюллетеней в Псковской области

19 марта 2018 года, 00:14

542 из 638 протоколов УИКов в Псковской области уже обработаны. Это 84,95% от общего числа протоколов, сообщили корреспонденту «Псковской правды» в облизбиркоме.

По данным обработанных протоколов в голосовании приняли участие 64,58% избирателей области.

Владимир Путин с гигантским отрывом лидирует на выборах президента России
Фото kremlin.ru
Лидирует по-прежнему Владимир Путин — 74,83%

Павел Грудинин остается на втором месте — 11,61%.

Третий — Владимир Жириновский 6,84%.

Григорий Явлинский набирает 1,67%, столько же Ксения Собчак — 1,67%.

Сергей Бабурин на данный момент получает 0,86%.

У Максима Сурайкина в Псковской области 0,83% голосов избирателей, у Бориса Титова — 0,78%.

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