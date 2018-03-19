74,83% голосов у Владимира Путина после обработки 85% бюллетеней в Псковской области

542 из 638 протоколов УИКов в Псковской области уже обработаны. Это 84,95% от общего числа протоколов, сообщили корреспонденту «Псковской правды» в облизбиркоме.
По данным обработанных протоколов в голосовании приняли участие 64,58% избирателей области.
Лидирует по-прежнему Владимир Путин — 74,83%
Павел Грудинин остается на втором месте — 11,61%.
Третий — Владимир Жириновский 6,84%.
Григорий Явлинский набирает 1,67%, столько же Ксения Собчак — 1,67%.
Сергей Бабурин на данный момент получает 0,86%.
У Максима Сурайкина в Псковской области 0,83% голосов избирателей, у Бориса Титова — 0,78%.