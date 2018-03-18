Владимир Путин набирает 75% голосов избирателей

Владимир Путин получает 75% голосов на выборах президента после обработки 50% бюллетеней, таковы данные ЦИК РФ на данный момент.

После закрытия участков Центризбирком включил счетчик подсчета предварительных результатов голосования.

Социологические компании обнародовали данные экзит-полов.

По данным ФОМ, за действующего главу государства отдали голоса 76,3% избирателей, второй — кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 11,%, третий — Владимир Жириновский с 6%. У Ксении Собчак — 2%.

По данным ВЦИОМ, за Путина проголосовали 73,9% россиян, второй — Грудинин с 11,2%, третий — Жириновский с 6,7%. У Ксении Собчак — 2,5%.