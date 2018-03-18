Александр Котов: Вместе будем строить сильную и великую Россию

Вечером 18 марта после закрытия избирательных участков в Детском парке Пскова продолжился концерт-митинг в честь 4-й годовщины воссоединения Крыма с Россией и выборов президента страны. В центре города собрались несколько сотен человек - жители Пскова и его гости, представители политических партий и общественных объединений, рассказали «Псковской правде» в пресс-службе органов местного самоуправления Пскова.

К гостям митинга обратился спикер Псковского областного Собрания депутатов, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов:

«Сегодня, 18 марта, мы отмечаем 4-ю годовщину воссоединения Крыма с Россией. Четыре года назад так решили жители Крыма, и это решение с радостью поддержали россияне. Это знаковая дата для нашей страны, для укрепления мощи нашего государства, для осознания нашего национального достоинства. Мы вместе будем чтить наше прошлое, нашу память, нашу историю и мы вместе будем строить сильную и великую Россию».

Глава Пскова Иван Цецерский поздравил горожан с праздником: «Сегодня у нас был настоящий праздник справедливости - Крым воссоединился с Россией. Он был наш исторический всегда - это русская земля, русские люди. В нашем городе служат военнослужащие, которые участвовали непосредственно во всех действиях, чтобы присоединение Крыма к России было мирным, чтобы не пролилась кровь».

Глава муниципалитета поблагодарил военнослужащих, которые выполняли свой долг и прославили наш город - город воинской славы.

Кроме того, Иван Цецерский поблагодарил псковичей за активное участие в выборах президента: «Сегодня на всех избирательных участках были настоящие очереди, такого я еще не видел ни разу, чтобы с семьями, детьми и с хорошим настроением люди шли и голосовали. Мы с вами сделали выбор и определили будущее нашей страны на ближайшую перспективу».

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников поздравил всех с 4-й годовщиной воссоединения Крыма и Севастополя с Россией и отметил, что праздничные мероприятия проходят сегодня в разных уголках страны.

«Но сегодня состоялось еще одно знаменательное, важное событие - это выборы президента Российской Федерации. Жители Псковской области приняли самое активное участие в голосовании: люди шли голосовать с самого утра, на некоторых участках были очереди. Я хочу поблагодарить всех, кто не остался дома, кто поменял свои личные планы, пришел на участки и сделал свой выбор - выбор своего будущего, выбор будущего своих детей», - отметил Михаил Ведерников.

«Я горд, разделить с вами эти приятные минуты, потому что сегодняшний момент нужно запомнить на долгие годы. Надеюсь, что мы с вами сделали правильный выбор. Наша страна, благодаря президенту Владимиру Путину добилась больших успехов в сельском хозяйстве, в промышленности и в других областях. На сегодняшний день Россия занимает практически везде первое место. В 2017 году в сфере сельского хозяйства мы впервые установили рекорд по сбору урожая зерновых», - обратился к псковичам депутат Псковской городской Думы, руководитель фракции «Единая Россия» Денис Иванов.

Митинг продолжился выступлением творческих коллективов города и подведением итогов выборов президента РФ.

Напомним, по итогам обработки первых протоколов Владимир Путин набирает 70,44 % на выборах президента России 18 марта. На втором месте Павел Грудинин (14,6%), на третьем – Владимир Жириновский (6,08%).

Также по первым данным явка избирателей в Пскове составила 60,82%.