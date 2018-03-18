Виктор Остренко: Явка превзошла прогнозы и ожидания

Явка избирателей на прошедших 18 марта выборах президента РФ была одной из главных интриг, поскольку для всех наблюдателей из других стран явка — это демонстрация единения нации и главный показатель для главных выборов страны. Такое мнение высказал вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко, слова которого приводит Псковское агентство информации.

Депутат отметил, что явка в Псковской области «превзошла все прогнозы и ожидания».

«Здесь сказалась слаженная работа в том числе и органов власти по организации выборов. Без внимания эти выборы не оставили и депутаты областного Собрания», — сказал он.

Виктор Остренко сообщил, что посетил несколько избирательных участков на своём избирательном округе в Палкинском и Печорском районе. Он отметил слаженную работу избирательных комиссий и подчеркнул, что по результатам выборов «не прозвучало серьезных замечаний по организации избирательного процесса».

Напомним, по итогам обработки первых протоколов Владимир Путин набирает 70,44 % на выборах президента России 18 марта. На втором месте Павел Грудинин (14,6%), на третьем – Владимир Жириновский (6,08%).

Также по первым данным явка избирателей в Пскове составила 60,82%.