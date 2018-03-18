Михаил Ведерников: Всех призываю к совместной работе на благо Псковской области

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников в ходе федерального марафона «Ночь выборов» заявил, что на выборах президента РФ в Псковской области серьезных нарушений зафиксировано не было.

«Есть одно заявление в областную избирательную комиссию и десять в участковые. Они будут рассмотрены, но по предварительной информации там нет ничего серьезного», - приводит слова главы региона Псковское агентство информации.

«Я всегда говорю: выборы проходят, а жизнь продолжается», - добавил врио губернатора и поблагодарил всех участников кампании «за корректное отношение».

«С самого утра люди шли на выборы целыми семьями, шли по своей доброй воле», - рассказал Михаил Ведерников. По информации главы региона, по Пскову явка была выше, чем на выборах в 2012 году.

«Я всех призываю к совместной работе на благо Псковской области», - добавил он.

В ходе телемарафона его ведущий спросил у врио губернатора Михаила Ведерникова, были ли в Псковской области замечены на избирательных участках оригинальные избиратели. При этом в пример он привёл голосовавших в других регионах моржей, избирателей, приезжавших на оленьих упряжках и т.д. Михаил Ведерников отметил, что в Пскове на избирательном участке был замечен голосующий в форме стрельца.

Ранее Михаил Ведерников поблагодарил всех, кто пришел на выборы.

Напомним, по итогам обработки первых протоколов Владимир Путин набирает 70,44 % на выборах президента России 18 марта. На втором месте Павел Грудинин (14,6%), на третьем – Владимир Жириновский (6,08%).

Также по первым данным явка избирателей в Пскове составила 60,82%.

Отметим, следить за «Ночью выборов» можно в прямом эфире в сообществе марафона в соцсети «Фейсбук».