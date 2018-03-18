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Политика / Выборы

Уполномоченный по правам человека не обнаружил нарушений на выборах в Псковской области

18 марта 2018 года, 22:36

Дмитрий Шахов, уполномоченный по правам человека в Псковской области, участвовал в мониторинге проведения голосования на нескольких участках и не обнаружил нарушений.

«Обмануть КОИБ очень сложно. На машину можно понадеяться, в отличие от подсчета голосов в «ручном режиме», - приводит слова Дмитрия Шахова Псковское агентство информации.

Напомним, по итогам обработки первых протоколов Владимир Путин набирает 70,44 % на выборах президента России 18 марта. На втором месте Павел Грудинин (14,6%), на третьем – Владимир Жириновский (6,08%).

Также по первым данным явка избирателей в Пскове составила 60,82%.

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