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Политика / Выборы

Галина Неваленная, доверенное лицо Владимира Путина: Необходимо объединиться для развития страны

18 марта 2018 года, 22:33

Хотела бы поблагодарить всех за участие в выборном марафоне. Мы его выдержали», - заявила доверенное лицо Владимира Путина Галина Неваленная итоги выборов президента РФ, передает Псковское агентство информации.

«В целом наша предвыборная борьба позволяет нам сказать, что выборы завершаются, но жизнь продолжается. У нас очень много впереди дел. Нам необходимо объединиться, чтобы развивать нашу страну. Все мы хотим, чтобы наша Родина была счастливой!» - добавила Галина Неваленная.

Напомним, по итогам обработки первых протоколов Владимир Путин набирает 70,44 % на выборах президента России 18 марта. На втором месте Павел Грудинин (14,6%), на третьем – Владимир Жириновский (6,08%).

Также по первым данным явка избирателей в Пскове составила 60,82%.

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