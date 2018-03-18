Владимир Путин озвучил амбициозные цели – Игорь Романов, доверенное лицо кандидата Титова

Игорь Романов, доверенное лицо кандидата в президенты РФ Бориса Титова, комментируя состоявшиеся выборов главы государства отметил, что политик, которого он представлял, «был самым интеллигентным и себя не скомпрометировал». Слова Игоря Романова передает Псковское агентство информации.

«Наша предвыборная программа будет продвигаться и дальше», - заверил он. Игорь Романов добавил, что президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию «озвучил амбициозные цели», для реализации которых нужна сильная экономика.

Напомним, по итогам обработки первых протоколов Владимир Путин набирает 70,44 % на выборах президента России 18 марта. На втором месте Павел Грудинин (14,6%), на третьем – Владимир Жириновский (6,08%).

Также по первым данным явка избирателей в Пскове составила 60,82%.