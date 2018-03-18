Петр Алексеенко: Грубых нарушений на выборах в Псковской области не было

Руководитель Псковского обкома КПРФ Пётр Алексеенко заявил, что грубых нарушений в ходе выборов президента России в Псковской области не было. Слова политика передаёт Псковское агентство информации с марафона «Ночь выборов».

При этом Пётр Алексеенко уверен, что программа кандидата от КПРФ Павла Грудинина не потеряет свою актуальность и после выборов. «Мы ее будем пропагандировать, и на следующих выборах президента будет другой результат», - подчеркнул он.

Напомним, по итогам обработки первых протоколов Владимир Путин набирает 70,44 % на выборах президента России 18 марта. На втором месте Павел Грудинин (14,6%), на третьем – Владимир Жириновский (6,08%).

Также по первым данным явка избирателей в Пскове составила 60,82%.

Отметим, следить за «Ночью выборов», стартовавшей в Пскове, можно в прямом эфире в сообществе марафона в соцсети «Фейсбук».