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Политика / Выборы

Депутат Козловский: Организаторы выборов создали праздничную атмосферу

18 марта 2018 года, 22:07

Депутат Госдумы от Псковской области Александр Козловский рассказал, что сегодня посетил избирательные участки в нескольких районах Псковской области, на которых его порадовала высокая активность избирателей и то, что организаторы выборов создали «интересную, праздничную атмосферу».

Он назвал явку на выборах президента России 18 марта высокой, но ожидаемой. «Хотелось, наверное, чтобы она была ещё выше», - передает слова парламентария Псковское агентство информации.

Александр Козловский связывает с результатами прошедших сегодня выборов президента РФ надежды на позитивные перемены в стране. Он сделал предположение, что теперь предстоят некоторые перемены в правительстве. При этом выразил уверенность, что в целом нынешний курс развития России будет продолжен, поскольку он уверен в победе действующего президента Владимира Путина.

Также он призвал представителей других политических сил к конструктивной работе на любом уровне в новом политическом цикле. «Я как депутат от Псковской области готов сотрудничать на благо развития области и России в целом».

Напомним, по итогам обработки первых протоколов Владимир Путин набирает 70,44 % на выборах президента России 18 марта. На втором месте Павел Грудинин (14,6%), на третьем – Владимир Жириновский (6,08%).

Также по первым данным явка избирателей в Пскове составила 60,82%.

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