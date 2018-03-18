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Политика / Выборы

Иван Цецерский: Люди поддержали призыв к сплочению

18 марта 2018 года, 22:01

«Двадцать лет принимаю участие в выборных кампаниях в Пскове, но сегодняшнее голосование показало совсем другой результат, который мы даже предположить не могли», - заявил глава Пскова Иван Цецерский, комментируя итоги выборов президента РФ, передает Псковское агентство информации.

Глава Пскова, по его словам, прогнозировал явку в городе на уровне 60%, но она превысила 70%.

«Люди поддержали наш призыв к сплочению, - считает Иван Цецерский. - Хочу сказать спасибо всем кто пришел на выборы, вне зависимости от того, кто как голосовал. Воодушевление дает нам силы делать еще больше добрых дел».

Напомним, по итогам обработки первых протоколов Владимир Путин набирает 70,44 % на выборах президента России 18 марта. На втором месте Павел Грудинин (14,6%), на третьем – Владимир Жириновский (6,08%).

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