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Политика / Выборы

Антон Минаков о выборном процессе: Все было достойно и культурно

18 марта 2018 года, 21:58

Лидер псковского отделения ЛДПР Антон Минаков считает, что после выборов президента России, состоявшихся 18 марта, важно, чтобы победивший кандидат сдержал своё слово и работал по той предвыборной программе, которую озвучивал своим избирателям.

По итогам обработки первых протоколов глава ЛДПР занимает третье место с результатом 6,08%. Антон Минаков в интервью Псковскому агентству информации заявил, что местное отделение ЛДПР сделало всё возможное для победы своего кандидата.

«Легко критиковать не участвуя. Региональные дебаты прошли на высоком уровне: все было достойно и культурно. Что касается федеральных дебатов, были перегибы, провокации», — отметил он.

Напомним, после подсчета части голосов избирателей, на выборах лидирует действующий президент России Владимир Путин с результатом 70,44%.

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