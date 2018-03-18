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Политика / Выборы

От наблюдателей за время выборов замечаний не поступило

18 марта 2018 года, 21:49

От наблюдателей, работавших в Псковской области, сегодня, 18 марта в день проведения выборов президента РФ замечаний не поступило.

«Со стороны наблюдателей замечаний на ведение голосования и состояние избирательного процесса не поступило», - заявил председатель Избирательной комиссии Псковской области Михаил Иванов.

На выборах в Псковской области работали 2 представителя ОБСЕ, ранее «Псковская правда» рассказывала об их работе в Псковской области. Также у нас побывали 14 наблюдателей ОБСЕ с краткосрочным визитом, 5 представителей от СНГ и по одному наблюдателю из Ливана и Ирака.

В целом на выборах работали 570 членов избирательной комиссии с правом совещательного голоса и 1609 наблюдателей. На территории Псковской области было открыто 638 избирательных участков. Сейчас продолжается подсчет голосов.

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