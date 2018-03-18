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Политика / Выборы

Легитимность выборов не вызывает сомнений – Олег Брячак

18 марта 2018 года, 21:51

«Легитимность выборов ни у кого сомнений не вызывает, каких-то серьезных нарушений мы не обнаружили», - комментарий лидера Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутата Псковской городской Думы Олега Брячака по итогам выборов президента РФ передает Псковское агентство информации.

«Что касается кандидатов, их количества, то можно было бы подобрать и более качественно, - считает Олег Брячак. - Когда я смотрел дебаты и наблюдал этот «зверинец», когда в прямом эфире некоторые позволяли себе ненормативную лексику и поливали друг друга водой, выглядело это глупо. Такими действиями эти товарищи от себя оттолкнули часть электората. Это недопустимо и такое поведение недостойно».

На этом фоне выгодно выглядела повестка Путина, который абстрагировался и сконцентрировался на лозунге «Сильная Россия - сильный президент», считает политик.

«Этот забег прошел, чиновники все освободились, давайте мы теперь будем ставить задачи и вместе созидать», - предложил парламентарий.

Напомним, по итогам обработки первых протоколов Владимир Путин набирает 70,44 % на выборах президента России 18 марта. На втором месте Павел Грудинин (14,6%), на третьем – Владимир Жириновский (6,08%).

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