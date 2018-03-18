Главный приз конкурса «Еду на выборы» разыграли в прямом эфире

IPhone X в конкурсе ПАИ #Едунавыборы выиграла Наталья Иваницкая. Имя победителя было определено в прямом эфире проекта ПАИ-live, с помощью лототрона, сообщает ПАИ.

Для подтверждения победы Наталье нужно будет приехать за призом на своей машине с наклейкой #Едунавыборы.

Напомним, организованный Псковским агентством информации конкурс был призван привлечь внимание к главному политическому событию весны 2018 года – выборам президента России.

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, необходимо было получить наклейку #Едунавыборы и разместить ее на заднем стекле своего автомобиля, сделать селфи со своим авто (в кадре должна была быть видна наклейка #едунавыборы), опубликовать фото в социальных сетях с хэштегом #едунавыборы и присылать ссылку на снимок в редакцию с заголовком #едунавыборы