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Политика

Главный приз конкурса «Еду на выборы» разыграли в прямом эфире

18 марта 2018 года, 20:46

IPhone X в конкурсе ПАИ #Едунавыборы выиграла Наталья Иваницкая. Имя победителя было определено в прямом эфире проекта ПАИ-live, с помощью лототрона, сообщает ПАИ.

Для подтверждения победы Наталье нужно будет приехать за призом на своей машине с наклейкой #Едунавыборы.

Напомним, организованный Псковским агентством информации конкурс был призван привлечь внимание к главному политическому событию весны 2018 года – выборам президента России.

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, необходимо было получить наклейку #Едунавыборы и разместить ее на заднем стекле своего автомобиля, сделать селфи со своим авто (в кадре должна была быть видна наклейка #едунавыборы), опубликовать фото в социальных сетях с хэштегом #едунавыборы и присылать ссылку на снимок в редакцию с заголовком #едунавыборы

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