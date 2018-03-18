Проголосовала старейший член регионального отделения Союза женщин России Людмила Трофимова

В голосовании на выборах президента России приняла участие старейший член регионального отделения Союза женщин России Людмила Трофимова, сообщает корреспондент "Псковской правды". Людмила Лукинична проголосовала дома. В свои 91 год она остается активным гражданином России.
Напомним, наблюдается высокая активность избирателей в Псковской области. На территории региона работают 638 участков. Голосование идет с 8 до 20 часов. В избирательные бюллетени внесены 8 кандидатов, их фамилии расположены в алфавитном порядке: Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак (Гражданская инициатива), Максим Сурайкин (Коммунисты России), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский (Яблоко).
Людмила Лукинична Трофимова показывает своим детям и внукам, что такое гражданская позиция