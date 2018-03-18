Международный наблюдатель из Ирана назвал Россию открытой и толерантной





«Если народ не безразличен к своему будущему, как российский народ, то никакие санкции, никакие другие трудности не страшны», - заявил сегодня, 18 февраля, выступая в Информационном центре Избирательной комиссии Псковской области независимый международный наблюдатель из Ирана Изанлу Хассан Абдолали.

По его словам, в Россию на выборы президента приехали около 1400 иностранных наблюдателей из 87 стран мира. «Это говорит об открытости и толерантности России», - считает он.

«Россия так собирается показать мировому сообществу, что антироссийская полтика и русофобия, которую придумали несколько стран, что эта политика не действительна и другие нации не верят в эту политику», - добавил наблюдатель. «Такая политика не только против России, но и против тех стран, которые не хотят подчиниться им», - резюмировал Изанлу Хассан Абдолали