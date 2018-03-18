Глава Псковской области поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников поздравил сотрудников и ветеранов ЖКХ с профессиональным праздником

"Уважаемые работники и ветераны жилищно-коммунального хозяйства Псковской области! Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем работников жилищно-коммунального хозяйства. От вашего труда зависит тепло и уют в доме каждого жителя региона и эффективное функционирование сферы жилищно-коммунального хозяйства Псковской области, - говорится в поздравлении. - В разных экономических и погодных условиях работники жилищно-коммунального комплекса региона трудятся, чтобы предоставлять потребителям качественные коммунальные услуги, создавать комфортную среду в городах и поселках.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, радости, счастья и благополучия вам и вашим близким!"