46 звонков поступило на общественную горячую линию, работающую для избирателей Псковской области

С момента начала голосования на общественную горячую линию для обращений избирателей Псковской области поступило 46 звонок. Об этом в информационном центре Избирательной комиссии Псковской области сообщил руководитель горячей линии Семён Никонов.

«Звонки в основном касаются непосредственно избирательного процесса, - сообщил Никонов. - Есть вопросы, где находится тот или иной участок. Это связано с тем, что не все избиратели получили приглашения на выборы».

Кроме того, отметил руководитель горячей линии, звонящие задают вопрос о том, как проголосовать с временной регистрацией. «К сожалению, если заранее не озаботились подачей заявления о голосовании по месту пребывания, то никак», - отметил он.

Добавим, что на избирательных участках во всех муниципалитетах Псковской области работают 500 общественных наблюдателей.