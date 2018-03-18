Псковичка Елена Турчина проголосовала на выборах президента России в Исландии

Псковичка Елена Турчина приняла участие в выборах президента России, находясь в Рейкьявике (Исландия). Она проголосовала на участке, который открылся в консульстве России в Исландии.
«Голосовала в консульстве а оно находится в двух кварталах от посольства, - рассказала Елена Турчина корреспонденту «Псковской правды». - Брала талон для голосования по месту нахождения заранее, в территориальной избирательной комиссии на ул. Я. Фабрициуса - с конкретным адресом посольства, где собиралась голосовать».
Россияне голосуют на выборах президента по всему миру
«Мы специально с друзьями выбрали время для голосования между поездками по Исландии, чтобы отдать свой гражданский долг, - отметила Елена Турчина. - А потом отметили выборы в местном ресторанчике».
Елена Турчина проголосовала на выборах президента, находясь в Исландии
Напомним, на территории Псковской области работают 638 участков. Голосование идет с 8 до 20 часов. В избирательные бюллетени внесены 8 кандидатов, их фамилии расположены в алфавитном порядке: Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак (Гражданская инициатива), Максим Сурайкин (Коммунисты России), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский (Яблоко).
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