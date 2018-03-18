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Общество / Важная дата

Годовщину воссоединения с Крымом празднуют в Пскове

18 марта 2018 года, 15:27

Псковская область вместе со всей страной отмечает четвертую годовщину воссоединения Крыма с Россией. Праздничные мероприятия проходят в каждом муниципальном образовании региона. В Детском парке Пскова в честь этого исторического события состоялся праздничный концерт. Его зрителями стали жители и гости города, отмечают в пресс-службе администрации региона.

В центре Пскова идет праздник в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Фото Дарьи Хватковой
На специально установленной сцене выступали творческие коллективы и духовой оркестр 234-го полка, рядом развернулась ярмарка местных товаропроизводителей и ремесленников. Звучала музыка, люди в приподнятом настроении ходили с воздушными шарами и флагами России и Республики Крым и поздравляли друг друга с праздником.






Вместе с псковичами в мероприятии принял участие врио губернатора Михаил Ведерников со своей семьей. Он пообщался и сфотографировался с жителями города, и вместе с детьми присоединился к спортивной акции «Подтянись к движению».

Напомним, что 18 марта 2014 года полуостров Крым официально вошел в состав Российской Федерации. Это событие было зафиксировано межгосударственным договором, подписанным в этот день в Москве Главами России и Республики Крым, согласно которому Республика Крым и город Севастополь приняты в состав Российской Федерации и стали ее новыми субъектами. Накануне, 16 марта 2014 года, в Крыму состоялся референдум о статусе автономии, и более 90% пришедших на участки высказались за вхождение Республики в состав России.

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