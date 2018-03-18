Годовщину воссоединения с Крымом празднуют в Пскове

Вместе с псковичами в мероприятии принял участие врио губернатора Михаил Ведерников со своей семьей. Он пообщался и сфотографировался с жителями города, и вместе с детьми присоединился к спортивной акции «Подтянись к движению».

Напомним, что 18 марта 2014 года полуостров Крым официально вошел в состав Российской Федерации. Это событие было зафиксировано межгосударственным договором, подписанным в этот день в Москве Главами России и Республики Крым, согласно которому Республика Крым и город Севастополь приняты в состав Российской Федерации и стали ее новыми субъектами. Накануне, 16 марта 2014 года, в Крыму состоялся референдум о статусе автономии, и более 90% пришедших на участки высказались за вхождение Республики в состав России.