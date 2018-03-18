Псковичи выкладывают свои фото с избирательных участков: «Сегодня особенный день!»

Псковичи продолжают выкладывать в социальных сетях фото с избирательных участков, куда они сегодня, 18 марта, пришли проголосовать на выборах президента России.

«Сегодня особенный день для нашей страны, области и каждого отдельно взятого человека, - написал Сергей Мусиенко. - Сегодня мы не просто выбираем президента РФ,но выбираем будущее нашей страны. И это будущее в наших с вами руках! Я сделал свой выбор,а ты?» Сергей опубликовал фото с участка, куда он пришел с семьей.

Житель Пскова Сергей Николаев, чьи возможности по здоровью ограничены, голосовал дома. Наталья Самусёнок также опубликовала фото своей семье после голосования на участке.