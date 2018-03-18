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Политика / Выборы

Псковичи выкладывают свои фото с избирательных участков: «Сегодня особенный день!»

18 марта 2018 года, 15:17

Псковичи продолжают выкладывать в социальных сетях фото с избирательных участков, куда они сегодня, 18 марта, пришли проголосовать на выборах президента России.

"Я сделал свой выбор. А ты?" - Сергей Мусиенко пришел на выборы всей семьей
«Сегодня особенный день для нашей страны, области и каждого отдельно взятого человека, - написал Сергей Мусиенко. - Сегодня мы не просто выбираем президента РФ,но выбираем будущее нашей страны. И это будущее в наших с вами руках! Я сделал свой выбор,а ты?»

Сергей опубликовал фото с участка, куда он пришел с семьей.

Сергей Николаев выборы президента не пропустил
Житель Пскова Сергей Николаев, чьи возможности по здоровью ограничены, голосовал дома.

Наталья Самусёнок также опубликовала фото своей семье после голосования на участке.

"Мы проголосовали!"
Наблюдатели отмечают высокую активность избирателей в Псковской области. на территории региона работают 638 участков. Голосование идет с 8 до 20 часов. В избирательные бюллетени внесены 8 кандидатов, их фамилии расположены в алфавитном порядке: Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак (Гражданская инициатива), Максим Сурайкин (Коммунисты России), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский (Яблоко).

#участок #выборы60 #псковская

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