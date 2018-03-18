Псковичи выкладывают свои фото с избирательных участков: «Сегодня особенный день!»

Псковичи продолжают выкладывать в социальных сетях фото с избирательных участков, куда они сегодня, 18 марта, пришли проголосовать на выборах президента России.
«Сегодня особенный день для нашей страны, области и каждого отдельно взятого человека, - написал Сергей Мусиенко. - Сегодня мы не просто выбираем президента РФ,но выбираем будущее нашей страны. И это будущее в наших с вами руках! Я сделал свой выбор,а ты?»
"Я сделал свой выбор. А ты?" - Сергей Мусиенко пришел на выборы всей семьей
Сергей опубликовал фото с участка, куда он пришел с семьей.
Житель Пскова Сергей Николаев, чьи возможности по здоровью ограничены, голосовал дома.
Сергей Николаев выборы президента не пропустил
Наталья Самусёнок также опубликовала фото своей семье после голосования на участке.
Наблюдатели отмечают высокую активность избирателей в Псковской области. на территории региона работают 638 участков. Голосование идет с 8 до 20 часов. В избирательные бюллетени внесены 8 кандидатов, их фамилии расположены в алфавитном порядке: Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак (Гражданская инициатива), Максим Сурайкин (Коммунисты России), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский (Яблоко).
"Мы проголосовали!"
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