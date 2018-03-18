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Политика / Выборы

По данным на 15.00 явка в Псковской области составила почти 50%

18 марта 2018 года, 15:16

По данным на 15 часов в Псковской области проголосовали 48,69 % избирателей, сообщили в областном избиркоме. В численном выражении эта цифра составляет 255 466 человек. 

Активнее всего по-прежнему голосуют  в Стругокрасненском районе (явка 65,66%). В 10 районах явка превысила 50%. В их числе Бежаницкий, Дедовичский, Красногородский, Куньинский, Локнянский и другие районы. Серьезных нарушений не зарегистрировано.

На выборах президента РФ в 2012 году явка на 15.00 составляла 39,11%.

Наблюдатели отмечают высокую активность избирателей в Псковской области. на территории региона работают 638 участков. Голосование идет с 8 до 20 часов. В избирательные бюллетени внесены 8 кандидатов, их фамилии расположены в алфавитном порядке: Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак (Гражданская инициатива), Максим Сурайкин (Коммунисты России), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский (Яблоко).

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