100-летняя жительница Пскова пришла на участок на выборы президента

100-летняя жительница Пскова Валентина Майорова приняла участие в выборах президента РФ. Она проголосовала на избирательном участке в школе №47, где отработала 25 лет учителем русского и литературы. "Мне 100 лет, я уже бабушка и прабабушка, а чувствую себя на 18. Я ни разу не пропускала выборы президента РФ, добросовестно исполняю свой гражданский долг. Вот и сегодня пришла отдать свой голос за человека, который сможет нашу страну сделать мощной, сильной и самой развивающейся во всех областях. Я хочу, чтобы все дети после избрания президента были счастливы, здоровы и жили лучше нас, радовали своими достижениями и давали поводы для гордости», - рассказала 100-летняя избирательница.

Глава Пскова Иван Цецерский, сопровождая Валентину Майорову на избирательный участок, сказал, что восхищён этой женщиной. «Многие граждане в молодом возрасте не могут найти возможность прийти проголосовать, а тут женщина в 100 лет, не пользуясь услугой голосования на дому, приходит на избирательный участок, чтобы отдать свой голос», - подчеркнул он.

Добавим, Валентина Майорова родилась 30 января 1918 года в городе Владикавказе. Училась в медицинском училище, но окончив 1 курс, перевелась в педагогический институт на специальность «русский язык и литература». После окончания института вышла замуж за военного, родила двоих детей.

Во время Великой Отечественной войны Валентина Майорова в районе города Орджоникидзе копала противотанковые рвы под бомбежкой, рыла траншеи. Ночью скрывались в подвалах домов, а в 5 утра выходили на работу. В 1947 году Валентина Майорова вместе с семьей переехали в Псков, муж через два месяца трагически погиб при исполнении служебных обязанностей. С 1949 году Валентина Майорова работала в 47 школе. 25 лет преподавала русский язык и литературу для 5-8 классов. Дважды избиралась депутатом городского совета и была председателем профсоюзного комитета. После ухода на пенсию она 11 лет проработала на заводе АДС, где ей было присвоено звание «Ветеран труда".



