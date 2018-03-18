В Псковской области уже проголосовали более четверти всех избирателей

Явка по данным на 12.00 составила 25,97%, сообщили в областном избиркоме. В численном выражении проголосовали 135 788 избирателей. Активнее всех голосуют в Стругокрасненском районе (явка 40,6 %). Также в лидерах Бежаницкий, Куньинский, Островский, Пушкиногорский и Новоржевский районы.
На выборах президента в 2012 году явка на это же время составляла 17,78 %.
На избирательные участки приходят всей семьей
Фото Ивана Петрова
Напомним, на территории Псковской области работают 638 участков. Голосование идет с 8 до 20 часов. В избирательные бюллетени внесены 8 кандидатов, их фамилии расположены в алфавитном порядке: Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак (Гражданская инициатива), Максим Сурайкин (Коммунисты России), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский (Яблоко).