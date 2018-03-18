В Псковской области уже проголосовали более четверти всех избирателей

Явка по данным на 12.00 составила 25,97%, сообщили в областном избиркоме. В численном выражении проголосовали 135 788 избирателей. Активнее всех голосуют в Стругокрасненском районе (явка 40,6 %). Также в лидерах Бежаницкий, Куньинский, Островский, Пушкиногорский и Новоржевский районы.