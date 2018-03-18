Елена Бибикова: Ценен голос каждого жителя

Член Совета Федерации от Псковской области Елена Бибикова вместе со своим супругом и друзьями пришла на избирательный участок, расположенный в школе №5 Пскова, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе сенатора.

Как отметила Елена Бибикова, в ее семье «надо голосовать на выборах президента страны или нет, даже не обсуждается». Две ее дочери со своими мужьями также отправились сегодня на избирательные участки Пскова, рассказала сенатор. Ее внукам пока нет 18 лет, но в будущем, наверняка, и они не будут оставаться в стороне от участия в этой важной для страны демократической процедуре, сказала она.

«Для будущего России важен и ценен голос каждого жителя, важно, кому лично он доверяет управление страной, кого уважает и в кого верит, - подчеркнула Елена Бибикова. - Кроме того, участие максимального количества жителей России в выборах, и тем более выборах президента, в современном мире это доказательство суверенитета нашего государства, свободного определения его экономического и политического развития».

Напомним, на территории Псковской области работают 638 участков. Голосование идет с 8 до 20 часов. В избирательные бюллетени внесены 8 кандидатов, их фамилии расположены в алфавитном порядке: Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак (Гражданская инициатива), Максим Сурайкин (Коммунисты России), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский (Яблоко).