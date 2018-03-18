Глава Пскова Иван Цецерский проголосовал на выборах президента России. Как сообщили в пресс-службе муниципалитета, он отдал свой голос на избирательном участке № 29 в здании Дома офицеров.

«Считаю, что прийти на участок и отдать голос очень важно, потому что сегодня мы выбираем будущее - президента РФ. Это первое лицо государства, которое будет формировать нашу политику - внешнюю и внутреннюю, принимать ответственность за важные решения. Мне приятно сегодня видеть на всех участках людей с хорошим настроением, которые дружно идут на выборы семьями: с детьми, внуками. Псковичи поддерживают наше общее желание - жить еще лучше», - подчеркнул Иван Цецерский.

Напомним, на территории Псковской области работают 638 участков. Голосование идет с 8 до 20 часов. В избирательные бюллетени внесены 8 кандидатов, их фамилии расположены в алфавитном порядке: Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак (Гражданская инициатива), Максим Сурайкин (Коммунисты России), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский (Яблоко).