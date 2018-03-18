Глава администрации Пскова Александр Братчиков отдал свой голос на выборах президента

Глава администрации Пскова Александр Братчиков принял участие в выборах президента России, сообщает корреспондент "Псковской правды". Он проголосовал на избирательном участке №81.

"Проявил гражданскую позицию, - написал Александр Братчиков в своем Инстаграм-аккуанте. - Очень порадовало количество желающих выбрать свое будущее. Лично я голосую за стабильность".

По данным на 10 часов мск, в Псковской области уже проголосовали 8,44% избирателей.

Напомним, на территории Псковской области работают 638 участков. Голосование идет с 8 до 20 часов. В избирательные бюллетени внесены 8 кандидатов, их фамилии расположены в алфавитном порядке: Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак (Гражданская инициатива), Максим Сурайкин (Коммунисты России), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский (Яблоко).

