Марина Борисенкова: Голос каждого будет услышан

В выборах президента России приняла участие депутат Псковского областного Собрания депутатов Марина Борисенкова. «Голос каждого гражданина очень важен и сегодня тот самый день, когда голос каждого будет услышан», - заявила она.

Марина Борисенкова пришла на участок с мужем и сыном.

Депутат прокомментировала ситуацию с доступностью участков для маломобильных граждан. Ситуация в этом направлении становиться лучше и лучше с каждым годом, отметила она.