Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Политика / Выборы

Марина Борисенкова: Голос каждого будет услышан

18 марта 2018 года, 11:36

В выборах президента России приняла участие депутат Псковского областного Собрания депутатов Марина Борисенкова. «Голос каждого гражданина очень важен и сегодня тот самый день, когда голос каждого будет услышан», - заявила она.

Марина Борисенкова пришла на участок с мужем и сыном.

Депутат прокомментировала ситуацию с доступностью участков для маломобильных граждан. Ситуация в этом направлении становиться лучше и лучше с каждым годом, отметила она.

Депутат областного Собрания Марина Борисенкова приняла участие в выборах Президента России
Марина Борисенкова сообщила, что воспользовалась правом взять открепительное удостоверение, чтобы проголосовать на том избирательном участке, который приспособлен для маломобильных групп населения. Но, напомнила депутат, у инвалидов есть возможность и проголосовать на дому.

Напомним, на территории Псковской области работают 638 участков. Голосование идет с 8 до 20 часов. В избирательные бюллетени внесены 8 кандидатов, их фамилии расположены в алфавитном порядке: Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак (Гражданская инициатива), Максим Сурайкин (Коммунисты России), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский (Яблоко).

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Обработано две трети бюллетеней в Псковской области, явка — 65,23%
Владимир Путин набирает 75% голосов избирателей
После обработки 42% бюллетеней явка в Псковской области составляет 65,4%. Лидирует Владимир Путин
Александр Котов: Вместе будем строить сильную и великую Россию
Виктор Остренко: Явка превзошла прогнозы и ожидания
Михаил Ведерников: Всех призываю к совместной работе на благо Псковской области
Уполномоченный по правам человека не обнаружил нарушений на выборах в Псковской области
Галина Неваленная, доверенное лицо Владимира Путина: Необходимо объединиться для развития страны
Владимир Путин озвучил амбициозные цели – Игорь Романов, доверенное лицо кандидата Титова

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Выбираем президента России
Выборы президента РФ пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.

Политика / Выборы
18 марта 18:40

- Мы сделали выбор, а ты?

Псковичи голосуют на выборах президента

Политика / Выборы
18 марта 09:12

18.03.2018

Псковская область голосует на выборах президента России

Политика / Власть
15 марта 23:25

Сверх программы

Александр Беглов и Михаил Ведерников сверстали план для Великих Лук