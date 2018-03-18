Марина Борисенкова: Голос каждого будет услышан

В выборах президента России приняла участие депутат Псковского областного Собрания депутатов Марина Борисенкова. «Голос каждого гражданина очень важен и сегодня тот самый день, когда голос каждого будет услышан», - заявила она.
Марина Борисенкова пришла на участок с мужем и сыном.
Депутат прокомментировала ситуацию с доступностью участков для маломобильных граждан. Ситуация в этом направлении становиться лучше и лучше с каждым годом, отметила она.
Марина Борисенкова сообщила, что воспользовалась правом взять открепительное удостоверение, чтобы проголосовать на том избирательном участке, который приспособлен для маломобильных групп населения. Но, напомнила депутат, у инвалидов есть возможность и проголосовать на дому.
Депутат областного Собрания Марина Борисенкова приняла участие в выборах Президента России
Напомним, на территории Псковской области работают 638 участков. Голосование идет с 8 до 20 часов. В избирательные бюллетени внесены 8 кандидатов, их фамилии расположены в алфавитном порядке: Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак (Гражданская инициатива), Максим Сурайкин (Коммунисты России), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский (Яблоко).